Найдена связь между сном в выходные и деменцией

Компенсация недосыпа в будние дни дополнительным отдыхом в выходные позволит снизить риск деменции более чем на 70%. Специалисты Национальной больницы Тайваньского университета в Тайбэе нашли простой способ профилактики возрастных нарушений, сообщил журнал Sleep and Breathing .

В течение двух лет ученые следили за состоянием 215 мужчин и женщин старше 65 лет. Участники исследования вели дневники и носили устройства для фиксации продолжительности сна.

Специалисты нашли связь между отдыхом и скоростью снижения когнитивных функций. Около половины добровольцев много спали по выходным, стараясь компенсировать недостаток сна в рабочие дни. Это позволило им снизить риск деменции на 74%. По версии ученых, дополнительный отдых восстанавливал нейронные связи и снижал воспалительные процессы в организме.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона научились прогнозировать развитие деменции за 3,7 года до появления первых симптомов. Они использовали искусственный интеллект и результаты магнитно-резонансной томографии.