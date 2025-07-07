Найдена связь между дефицитом витамина D и болезнями почек

Витамин D влияет не только на общий метаболизм и состояние костей, но и здоровье почек. Его нехватка может привести к образованию камней, сообщил «Газете.ru» врач-уролог Гурген Мартиросян.

Он объяснил, что этот витамин принимает участие в регуляции многих биохимических процессов, в том числе всасывании кальция. При его нехватке может развиться гиперкальциемия, которая приведет к кристаллизации солей кальция и оседанию оксалатно-кальциевых камней.

«Около 80% всех камней в почках составляют кальциевые образования, в основном — оксалаты кальция. В условиях недостатка витамина D резко возрастает вероятность развития мочекаменной болезни», — сказал Мартиросян.

Преимущество на стороне рыжеволосых людей. Терапевт Видновской больницы Зарема Тен сообщила, что их светлая кожа способна синтезировать витамин D даже в пасмурную погоду.