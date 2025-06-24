Терапевт Тен рассказала о способности рыжих людей вырабатывать витамин D при слабом солнце

Терапевт Видновской больницы Зарема Тен рассказала NEWS.ru о том, что рыжие люди имеют способность синтезировать необходимое количество витамина D даже при недостатке солнечного света.

Это возможно благодаря светлой коже, которая пропускает больше ультрафиолетовых лучей. Тен считает, что такая особенность является результатом эволюции и является преимуществом для жителей регионов с малым количеством солнца.

Тен пояснила, что у рыжих людей есть способность эффективно синтезировать витамин D даже в условиях пасмурной погоды. Это может положительно влиять на здоровье костей и иммунной системы, особенно в климате с ограниченным количеством солнечных дней.

Эндокринолог Лариса Бавыкина ранее предупредила о рисках бесконтрольного приема витаминов группы В. Она отметила, что самостоятельный прием таких препаратов может привести к серьезным заболеваниям, включая рак.