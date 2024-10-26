Мужчинам назвали неочевидные причины ухудшения эрекции

Малоподвижный образ жизни, хронический стресс и вредные привычки ухудшат интимную жизнь мужчины. Врач-уролог, андролог, хирург Марк Гадзиян в своем Telegram-канале перечислил врагов эрекции и либидо.

«Помимо возраста, генетики даже широты проживания, что исправить сложно, есть то, что исправить можно и нужно», — сказал он.

Общими для проблем с эрекцией и либидо доктор назвал хронический стресс, нехватку физической активности и употребление алкоголя. На половое влечение влияют также недостаток витамина D, много сахара и углеводов, но дефицит белка в рационе, недосып, лишний вес, употребление наркотиков, болезни печени и щитовидной железы, злоупотребление стероидами и длительное воздержание.

Плохая эрекция, по словам Гадзияна, связана с курением, заболеваниями урогенитального тракта, повышенным холестерином, гипертонией, низким уровнем тестостерона, травмами, болезнями позвоночника и сосудов таза, ишемической болезнью сердца и другими недугами. Кроме того, на способность мужчин к близости влияют просмотр порнографии и частая мастурбация.

Такой алкогольный напиток, как пиво, влияет не только на либидо, но и возможность зачать ребенка. Нутрициолог Ирина Юзуп сообщило, что его употребление чревато бесплодием.