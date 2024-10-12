Россиянам рассказали, какой коварный напиток может привести к импотенции

Пиво ошибочно воспринимают как легкий напиток, однако это самый коварный алкоголь. Злоупотребление им может привести к импотенции и бесплодию, предупредила в беседе с Lenta.ru врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп.

«Пиво, будучи ошибочно воспринятым как легкий напиток, часто употребляется в больших количествах. Именно это приводит к негативным последствиям, опасным для здоровья», — отметила врач.

В пиве содержится сахар, дрожжи и хмель, которые в малых количествах полезны. Однако в этом напитке их концентрация значительно выше, чем в других, пояснила Юзуп.

Нутрициолог также напомнила о калорийности пива и зависимости, которая может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Британские ученые развеяли миф о меньшем вреде пива по сравнению с крепким алкоголем. Хмельной напиток может представлять серьезную опасность для организма при длительном употреблении.