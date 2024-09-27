Названы шесть причин возникновения импотенции

Проблемы с потенцией у мужчин могут появиться не только из-за вредных привычек, но и по причине стресса, сердечно-сосудистых заболеваний, курения, травм и гормональных нарушений. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, заведующий урологическим отделением НКЦ № 2 (ЦКБ РАН) Сергей Королев, сообщил Life .

По его словам, существуют шесть основных причин, негативно влияющих на мужское здоровье.

Во-первых, психогенные факторы. Речь идет о депрессии, усталости, стрессе и даже влиянии порнографии.

Во-вторых, сердечно-сосудистые заболевания. В частности, при диабете или атеросклерозе риск эректильной дисфункции возрастает.

Третья причина — это курение, а четвертая — травмы.

«Например, травма полового члена во время полового акта. Введение в половой член жидкостей, масел или инородных тел с целью увеличения также травмируют орган и приводят к потере потенции», — предупредил врач.

Гормональные нарушения и нейрогенные факторы, в частности, травма позвоночника, также негативно влияют на потенцию.

В заключение Королев добавил, что вредные привычки играют не меньшую роль в появлении эректильной дисфункции. Тот же алкоголь, наркотические вещества и психотропные препараты негативно влияют на здоровье мужчин.

Ранее уролог Питер Уайт посоветовал мужчинам для поддержания потенции включить в рацион устрицы, грецкие орехи и темный шоколад.