Мурашко назвал три фактора развития рака и болезней сердца

Мурашко: табак, алкоголь и лишний вес приводят к раку и болезням сердца

Россиянам необходимо тщательнее следить за своим здоровьем, отказаться от курения и алкоголя и регулярно проходить медицинские осмотры. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что это поможет избежать опасных заболеваний, которые приводят к смерти.

«Человек в первую очередь сам должен заботиться о своем здоровье, проходить своевременные осмотры, исключить табак, алкоголь. Это влияет на развитие онкологических заболеваний, заболеваний сердца», — заявил Мурашко.

Министр добавил, что лишний вес также негативно влияет на здоровье.

Мурашко напомнил, что в программе обязательного медицинского страхования россиянам доступны бесплатные исследования, скрининги и осмотры. При этом количество медицинских услуг регулярно расширяется.

В минувшую среду, 27 июля, министр здравоохранения России назвал бессмысленным норматив в 15 минут для первичного приема пациентов. Постепенно от этой практики отходят, в рамках эксперимента в поликлиниках появились специальные опросники для посетителей, где они отмечают жалобы на здоровье.