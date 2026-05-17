Новая угроза для мира? ВОЗ ввела ЧС из‑за вспышки Эболы: подробности Вирусолог Альтштейн предупредил об опасности Эболы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за вспышки Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде. Подробности — в материале 360.ru.

ЧС из-за Эболы ВОЗ ввела режим ЧС международного значения (PHEIC), уточнив, что ситуация пока не соответствует критериям пандемии, но представляет серьезную угрозу здравоохранению и требует координации между странами. К 16 мая в провинции Итури на востоке ДРК зарегистрировали восемь лабораторно подтвержденных случаев заболевания, 246 подозрительных случаев и 80 предполагаемых смертней. Инфекцию выявили минимум в трех медицинских зонах: Буниа, Рвампара и Монгбвалу. В столице Уганды Кампале 15 и 16 мая подтвердили два случая заражения у прибывших из Конго. Один инфицированный скончался. Еще один подтвержденный случай выявили в Киншасе у вернувшегося из Итури.

По данным ВОЗ, реальные масштабы распространения инфекции могут быть значительно выше официальных данных. Организация указала на высокий уровень положительных тестов, рост числа сообщений о подозрительных случаях и кластерах смертей, а также на ограниченное понимание эпидемиологических связей между заболевшими. Дополнительную угрозу создают гуманитарный кризис, нестабильная ситуация с безопасностью, высокая мобильность населения и большое число неформальных медучреждений в регионе. ВОЗ заявила минимум о четырех смертях среди медработников с признаками вирусной геморрагической лихорадки. В отличие от наиболее распространенного штамма Ebola Zaire, против распространяющегося Bundibugyo сейчас нет одобренных вакцин и специфической терапии.

Интересно Bundibugyo — это один из видов эболавирусов, впервые идентифицированный после вспышки в районе Бундибуджио в Уганде в 2007 году.

Организация рекомендовала Конго и Уганде усилить эпидемиологический контроль и призвала соседние государства подготовить системы быстрого реагирования, а также усилить наблюдение на границах. Одновременно с этим ВОЗ выступила против закрытия границ и ограничений на международную торговлю и перевозки. В организации заявили, что такие меры не имеют научного обоснования и могут способствовать распространению инфекции через неконтролируемые маршруты пересечения границы.

Угроза распространения Эболы в России Риск распространения Эболы в России сейчас отсутствует, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В рамках федерального проекта «Санитарный щит», направленного на предотвращение завоза опасных инфекционных заболеваний на территорию России, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. «Применяется автоматизированная информационная система „Периметр“ для оценки и минимизации рисков. Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует», — подчеркнули в ведомстве.

Роспотребнадзрор сотрудничает со странами Африки в сфере мониторинга и изучения инфекций, включая геморрагические лихорадки Эбола, Ласса и Марбург.

На африканском континенте функционируют два совместных научно-исследовательских центра, созданных Роспотребнадзором, а также несколько мобильных противоэпидемических лабораторий. Роспотребнадзор

Такое взаимодействие позволяет оперативно получать информацию об угрозах распространения инфекций и принимать меры по их локализации в очагах, снижая риски международного распространения.

Эбола — очень опасная болезнь, рассказал 360.ru вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Она особенно опасна именно в Африке. В 2014-2015 годах там была большая эпидемия, которая охватила несколько стран. В результате заболело более 20 тысяч человек, летальность была примерно от 40% до 80%. Очень много людей умерло. Некоторое число случаев перешло в другие страны: Соединенные Штаты, Великобританию, Испанию, Италияю. Там были немногочисленные случаи, несколько человек умерло. Летальность была гораздо ниже в европейских странах и в Северной Америке, чем в Африке», — отметил он. Сейчас есть все основания считать, что такая высокая летальность — это, с одной стороны, свойство вируса, а с другой — качество медицинской помощи, которую оказывают больным.

Нужно быстро бороться. Когда у человека появились симптомы заболевания, нужно вводить солевые растворы, потому что идет быстрое обезвоживание организма. Специфических лекарств нет, но человек должен быть в хороших медицинских условиях, необходимо поддерживать работу сердца. Введение солевых растворов уменьшает вероятность гибели больного. Анатолий Альтштейн

Симптомы, лечение и меры предосторожности Начальные симптомы заболевания довольно неопределенные, они есть при многих инфекциях, отметил Альтштейн. «Резкое повышение температуры, тошнота, рвота, слабость. Нужно делать быстрое лабораторное исследование, чтобы убедиться, что это Эбола. Распространение Эболы, с которой медицина столкнулась в Африке, в значительной мере определялось ритуалами, связанными с похоронами людей. Там часто принято целовать покойника, тесно контактировать. Это очень опасно в распространении болезни. Если человек умер от Эболы, он должен быть кремирован, и обращаться с телом нужно очень осторожно», — предупредил вирусолог.

По его словам, лекарств от этой болезни нет.

Что касается вакцины, ее разработали, в частности, в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она еще в 2014 году была разработана, но в связи с тем, что большую вспышку в 2015 году уже ликвидировали, широко испытать эту вакцину было сложно. Но вакцина есть, и если в Африке это все будет разрастаться, то им, конечно, окажут помощь, в том числе и с помощью вакцины центра имени Гамалеи. Специфических способов лечения, которые хорошо повлияют на эту болезнь, нет. Анатолий Альтштейн

Вирусолог не исключил завозных случаев в России. «Наши люди работают в Африке, контактируют с африканскими странами. Конечно, завоз может быть, но Роспотребнадзор это прекрасно понимает, насторожен в этом отношении. Люди, которые приезжают из этих районов, будут под наблюдением», — подчеркнул специалист. Эбола — вполне заразный и вполне смертоносный вирус.

Сейчас точный вариант вируса еще не вполне ясен, но какими-то особыми свойствами он вряд ли обладает. Это примерно тот же вирус, с которым мы столкнулись в 14-15-м годах нашего века. Штамм может быть немножко другой, измененный, но, чтобы он начал распространяться по-другому, распространился на весь мир, этого, конечно, нет. Анатолий Альтштейн

Эпидемия-то по всему миру не пойдет, считает Альтштейн. «Единичные случаи могут быть в любых странах, потому что люди сейчас быстро перемещаются, много поездок, в том числе люди из западных стран посещают часто Африку, и наши люди там бывают. Поэтому распространение возможно, условия санитарии и гигиены, которые приняты в цивилизованных странах, в том числе в России, позволяют думать, что эта болезнь не будет распространяться. Все-таки для серьезного распространения нужны большие прорехи в санитарии и гигиене», — объяснил он. Тем, кто планирует посетить опасные регионы, необходимо привиться. «Или не нужно сейчас вообще ехать туда, или обязательно нужно провакцинироваться. Если люди туда поедут и будут вакцинированы, не будут контактировать с больными, то вероятность их заражения небольшая», — заключил вирусолог.