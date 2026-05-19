В ВОЗ сообщили о 130 смертях от лихорадки Эбола

Всемирной организации здравоохранения известно о 130 смертях от лихорадки Эбола. Такие данные озвучил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на заседании 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Его слова привело РИА «Новости» .

«На данный момент нам известно о более чем 500 случаях подозрения на Эболу и более 130 подозреваемых смертях», — заявил Гебрейесус.

По данным главы ВОЗ, 30 случаев зафиксированы в Демократической Республике Конго, два — в Уганде. Одного из заразившихся — гражданина США — перевезли на лечение в Германию.

Ранее ВОЗ объявила режим ЧС в Демократической Республике Конго и Уганде из-за вспышки Эболы. Специалисты заявили, что угрозы пандемии нет, но необходима международная координация.

Лихорадка Эбола опаснее и имеет большие шансы на распространение, чем хантавирус, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, ситуация в России зависит от предпринятых мер: нужно больше уделять внимания санитарному контролю не только на границах.