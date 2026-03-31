Мурашко назвал замену врача нейросетью невозможной

Искусственный интеллект не сможет заменить живого врача, но молодые специалисты, разбирающиеся не только в клинической медицине, но и в IT, будут востребованы. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова привело РИА «Новости» .

«Для молодых специалистов владение современными технологиями, на мой взгляд, крайне важно. Заменить — сегодня об этом разговор не идет», — подчеркнул он.

При этом искусственный интеллект уже активно применяется в различных ситуациях в медицине. В одном только Подмосковье ИИ, проанализировав клинические картины, дал врачам свыше 316 тысяч рекомендаций. Но он выполняет лишь вспомогательные функции — итоговое решение в конечном счете остается всегда за врачом.