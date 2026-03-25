ИИ помог сделать более 316 тысяч лекарственных назначений в Подмосковье

Ассистент на основе искусственного интеллекта заработал в Подмосковье в этом году. Он помогает врачам назначать лекарства и проверять каждый препарат на совместимость. Нейросеть уже дала медикам более 316 тысяч рекомендаций.

Как рассказали в региональном Минздраве, в момент создания рецепта на лекарство система автоматически проводит проверку по 15 критериям, анализируя возможные риски. ИИ проверяет совместимость с другими препаратами, возрастом, полом, предупреждает о возможностях передозировки.

«Современные технологии призваны помочь медицинским специалистам в их работе, дополнить опыт и знания. Важно, что итоговое решение все равно остается за врачом», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Система работает как на очных приемах, так и в ходе телемедицинских консультаций.

