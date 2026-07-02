«Мойка78»: в большинстве случаев укусы комаров проходят самостоятельно за три-семь дней

В летний период укусы комаров могут вызывать зуд и отек. В некоторых случаях симптомы проходят быстро, но иногда они могут сохраняться несколько дней. «Мойка78» рассказывает, как облегчить состояние после укуса комара и в каких ситуациях стоит обратиться за медицинской помощью.

Когда комар кусает человека, он вводит в ранку слюну, содержащую более 20 различных веществ. Организм реагирует на это аллергической реакцией: выделяются гистамин и другие медиаторы воспаления, расширяются кровеносные сосуды, появляется отек и зуд.

Чтобы быстро снять зуд и отек после укуса комара, можно предпринять следующие шаги:

1. Охладить место укуса с помощью льда или холодного компресса. 2. Промыть кожу прохладной водой с мягким мылом. 3. Избегать расчесывания укуса, чтобы не повредить кожу и не усилить воспаление.

Для облегчения симптомов можно использовать аптечные средства, такие как антигистаминные препараты местного действия, кремы с гидрокортизоном или лосьоны с ментолом, камфорой или каламином.

Также можно попробовать народные средства, например, соду, алоэ вера, мед, чайные пакетики или эфирные масла. Однако перед использованием народных средств стоит убедиться в отсутствии аллергии на них.

В большинстве случаев укусы комаров безопасны и проходят самостоятельно за три-семь дней. Однако если отек очень большой, появилась сильная боль или признаки вторичной инфекции, укус находится в опасной зоне, развилась общая аллергическая реакция или симптомы не проходят через 7–10 дней, необходимо обратиться к терапевту или аллергологу.