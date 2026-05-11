Минздрав сократит нагрузку на медиков с помощью ИИ

Минздрав планирует снизить бумажную нагрузку на медиков с помощью искусственного интеллекта. Об этом заявил РИА «Новости» министр Михаил Мурашко.

Среди предложений — нейросеть, которая будет мгновенно анализировать историю болезни и карту пациента и выдавать врачу нужную информацию. Раньше, по словам Мурашко, это могло занимать до получаса, а благодаря ИИ займет всего несколько секунд.

«Есть еще ряд других программных продуктов, которые позволяют сократить это все, и ряд решений технологических: фиксация, транскрибация речи, суммаризация», — рассказал министр.

Ранее Мурашко заявил, что искусственный интеллект не сможет полностью заменить живого врача, однако специалисты, разбирающиеся не только в клинической медицине, но и в IT, будут востребованы.