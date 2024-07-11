Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом

В больницах остается 31 взрослый пациент с ботулизмом, из них 16 находятся в реанимации, а восемь — на ИВЛ. Об этом сообщил РИА «Новости» помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Всего за медицинской помощью, по его словам, обратились 413 человек, в том числе трое детей, в десяти регионах. Кузнецов добавил, что 372 человека, включая трех детей, получили стационарную помощь. Их выписали после выздоровления.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что предприятие в Балашихе, выпустившее зараженную продукцию, закрыли навсегда.

По словам главы ведомства Анны Поповой, причиной вспышки заболевания стало нарушение всех возможных правил и технологий производства.