Выпускавшее зараженную ботулизмом продукцию предприятие в Балашихе закрыли

Попова: в Балашихе закрыли предприятие, выпускавшее зараженную ботулизмом еду

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Деятельность «Кухни на районе» приостановлена. Также закрыто предприятие, выпускающее продукцию, ставшую причиной вспышки ботулизма в регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Двести пятьдесят тонн продукции снято, предприятие закрыто навсегда, которое в Балашихе, если его можно назвать предприятием, и „Кухня на районе“ („Локалкитчен“) остановлена на 90 суток решением суда», — рассказала Попова.

В июне отравление ботулизмом получили жители Москвы, Нижегородской области и Казани. По словам Поповой, всего пострадали 417 челове к, двое из них скончались.

Били и жгли каленым железом. Садисты в Уфе открыли «медресе» для издевательств

ЕС заставил Apple открыться чужим кошелькам. Вернется ли Apple Pay в Россию?

Падение самолета в Коломне.Что известно к этому часу

Большой обман маленького российского кино

«На всякий случай». Введение запрета на экспорт бензина назвали перестраховкой

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте