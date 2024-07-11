Выпускавшее зараженную ботулизмом продукцию предприятие в Балашихе закрыли

Деятельность «Кухни на районе» приостановлена. Также закрыто предприятие, выпускающее продукцию, ставшую причиной вспышки ботулизма в регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Двести пятьдесят тонн продукции снято, предприятие закрыто навсегда, которое в Балашихе, если его можно назвать предприятием, и „Кухня на районе“ („Локалкитчен“) остановлена на 90 суток решением суда», — рассказала Попова.

В июне отравление ботулизмом получили жители Москвы, Нижегородской области и Казани. По словам Поповой, всего пострадали 417 челове к, двое из них скончались.