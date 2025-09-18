Минздрав назвал регион с самой высокой заболеваемостью наркоманией

Хабаровский край стал антилидером среди российских регионов по количеству впервые выявленных случаев наркомании. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные Минздрава.

В 2024 году в Хабаровском крае диагноз «наркомания» зафиксировали у 19,6 человек на 100 тысяч населения. На втором месте оказалась Новосибирская область, где с этим заболеванием столкнулись 18,4 человека на 100 тысяч. Третье место заняла Свердловская область с показателем 17,7 случаев на 100 тысяч.

В пятерку лидеров по заболеваемости также вошли Красноярский край (16,5) и Сахалинская область (15,7). Далее следуют Рязанская область (15,2) и Новгородская область (15), а замыкают список Алтайский край и Еврейская автономная область (по 13,7).

В конце списка расположены Чувашская Республика (1,4), Белгородская область (3,2) и Оренбургская область (3,4). Наименьшее число людей с наркоманией проживает в Ненецком и Чукотском автономных округах. В 2024 году там не зарегистрировали ни одного случая заболевания.

Ранее Минздрав назвал регионы, где больше всего душевнобольных россиян. На первом месте оказался Ненецкий автономный округ. В топ-5 по заболеваемости вошли Архангельская область — 697,4, Республика Карелия — 556,3, Республика Мордовия — 554 и Ямало-ненецкий автономный округ — 551,6.



