Минздрав назвал регионы, где больше всего душевнобольных россиян

НАО стал первым в рейтинге регионов по психическим заболеваниям

Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг российских регионов по количеству психических заболеваний у граждан по итогам прошлого года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Минздрава.

Журналисты выяснили, что больше всего психически больных людей в НАО обрели расстройства впервые в жизни. Всего количество пациентов составило 703,4 на 100 тысяч населения.

В топ-5 по заболеваемости вошли Архангельская область — 697,4, Республика Карелия — 556,3, Республика Мордовия — 554 и Ямало-ненецкий автономный округ — 551,6.

Последними в рейтинге стали Чеченская Республика, Севастополь и Брянская область — 42,8; 73,7 и 96,8 на 100 тысяч населения.

Ранее нарколог Александр Ковтун заявил, что алкоголизм и депрессия стали самыми частыми психическими расстройствами россиян. Пациенты страдают от нарушений сна, депрессивных эпизодов и перепадов настроения.