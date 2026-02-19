Минздрав допустил продажу лекарств через «Почту России»
Минздрав России рассматривает возможность продажи некоторых лекарств через «Почту России» в регионах, где не хватает офлайн-аптек. Но для пунктов выдачи заказов на маркетплейсах такой вариант не обсуждается заявил замминистра Сергей Глаголев, написал «Коммерсант».
Минздрав готовится принять постановление, разрешающее «Почте России» продавать безрецептурные лекарства. Сергей Глаголев подчеркнул, что отпускать препараты должны квалифицированные фармацевты. Но, если других вариантов нет, то можно привлечь «Почту России» к этой задаче.
В 2025 году из «Почты России» уволились порядка 40 тысяч человек. Причина — низкие зарплаты и постоянно растущий список обязанностей. Организация может потерять более 60 тысяч сотрудников до конца 2026-го. Минцифры разрабатывает законопроект, который изменит работу «Почты России».