Около 40 тысяч работников «Почты России» уволились с начала года

Около 40 тысяч сотрудников «Почты России» уволились с начала года из-за низких зарплат и постоянно растущего списка обязанностей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его информации, из-за невыполнения планов в некоторых регионах зарплата не дотягивает даже до 25 тысяч рублей. Объемы посылок падают каждый год, поскольку клиенты предпочитают более быстрые маркетплейсы.

Как следствие, отделения сокращают часы работы и закрываются, а клиенты жалуются, что их письма и посылки идут по месяцу и даже дольше.

В самой организации отказались комментировать информацию.

В августе московский суд оштрафовал «Почту России» на 230 миллионов рублей за нарушение условий модернизации отделений связи. Необходимые работы не провели более чем в 600 пунктах.