«Почта России» лишится свыше 60 тысяч сотрудников до конца года

Mash: «Почта России» потеряет более 60 тысяч сотрудников до конца 2026 года

В «Почте России» зафиксировали массовые увольнения, до конца 2026 года организация потеряет более 60 тысяч сотрудников. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По информации источника канала, из «Почты России» после новогодних праздников уволились уже около пяти тысяч операторов, почтальонов и руководителей. Персонала не хватает, что приводит к задержкам доставок посылок и писем, а также к закрытию отделений.

Основной причиной ситуации называются низкие зарплаты на фоне роста нагрузки. Сотрудникам устанавливают строгие планы и дают дополнительные обязанности по продажам, не всегда оплачивая надбавки.

В Москве средняя зарплата работников почты составляет 43 тысячи рублей. Почтальоны получают 30 тысяч рублей, а в регионах зарплата находится на уровне 25 тысяч рублей.

В 2025 году из «Почты России» уволились порядка 40 тысяч человек.