Минздрав Аргентины зарегистрировал рекордную за 10 лет вспышку хантавируса

В Аргентине произошел всплеск заболеваемости хантавирусом. С начала 2026 года зарегистрировано 42 новых случая заражения, за весь эпидемиологический сезон — более 100. Об этом сообщило издание Infobae .

Судя по последнему отчету аргентинского Минздрава, в эпидемиологическом сезоне 2025–2026 годов, начавшемся в июле, зарегистрирован 101 подтвержденный случай заболевания. Из них 32 пациента скончались, уровень смертности превысил 31%. Это рекордное значение за последние 10 лет.

«Распространение резервуаров инфекции наряду с усилением взаимодействия человека с дикой природой, разрушением среды обитания, созданием небольших городских поселений в сельской местности и последствиями изменения климата способствует появлению случаев заболевания за пределами исторически эндемичных районов», — заявили представители министерства.

Специалисты проведут отлов и анализ грызунов в южном городе Ушуайя, откуда прибыл круизный лайнер MV Hondius. Власти восстановят маршрут граждан Нидерландов, которые путешествовали через Аргентину и Чили и пожаловались на симптомы заболевания.

Вспышка хантавируса на лайнере MV Hondius привела к гибели трех человек. Еще восемь пассажиров и членов экипажа проходят лечение. ВОЗ не исключил, что количество инфицированных увеличится в ближайшее время.