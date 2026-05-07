ВОЗ допустила, что количество заразившихся хантавирусом может вырасти

ВОЗ не исключила, что в ближайшие недели зафиксируют новые случаи заражения хантавирусом. Об этом заявил глава ведомства Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве, его слова привело РИА «Новости» .

«С учетом длительности инкубационного периода, который может достигать шести недель», — объяснил Гебрейесус.

Вспышку зафиксировали в начале мая на круизном лайнере MV Hondius, шедшем из Аргентины в Кабо-Верде. По меньшей мере два пассажира погибли.

Глава европейского офиса ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что вирусом чаще всего заражаются от мочи или фекалий инфицированных грызунов, а от человека к человеку он почти не передается. Тем не менее организация принимает срочные меры, чтобы устранить угрозу.