07 мая 2026 18:10 Лихорадка с поражением легких и почек: что такое хантавирус и почему он смертелен Эпидемиолог Покровский: хантавирус проявляется ярко, его легко диагностировать 0 0 0 Фото: Alexandr Arkhipov/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

На круизном лайнере, следовавшем из Аргентины к берегам Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса: три пассажира, включая супружескую пару из Нидерландов, скончались, еще один британец находится в реанимации. Эпидемиологи выясняют, как опасный вирус, который обычно передается через грызунов, попал на борт и мог ли распространиться среди людей. Что известно о нем, симптомах и есть ли угроза для России — в материале 360.ru.

Что произошло на лайнере MV Hondius На круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане произошла вспышка острого респираторного синдрома, вызванного хантавирусом. Три пассажира погибли, еще один находится в реанимации, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Лайнер следовал из аргентинского порта Ушуая в столицу Кабо-Верде — город Прая — по Атлантическому океану. На борту находились 170 пассажиров и 70 членов экипажа. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отмечал, что в ближайшие дни, вероятно, зафиксируют новые случаи заражения хантавирусом. Однако он не нашел сходства вспышки с тем, как начиналась пандемия COVID-19.

Что такое хантавирус

Хантавирус — это определенная группа вирусов, которые вызывают хантавирусную инфекцию и другие разновидности заболеваний. Одной из них считается геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, или ГЛПС. Она широко распространена на территории лесной зоны России, и ею болеют мыши-полевки и другие грызуны, рассказал 360.ru академик РАН и эпидемиолог Вадим Покровский.

Человек может заразиться вирусом через пыль или загрязненные грызунами продукты. Такие случаи бывают, в том числе в Московской области.

Заражение может произойти во время уборки на даче, где побывали мыши. По этой причине Покровский посоветовал работать на дачном участке в перчатках, а если есть признаки присутствия грызунов, надевать защитную маску от пыли. То же самое касается работ в лесу.

Интересно Есть и другая разновидность инфекции, вызываемой хантавирусом, характерная для Аргентины и районов Южной Америки, где много грызунов. Подобное заболевание часто сопровождается развитием пневмонии и воспаления легких. Пути заражения те же — через пыль от мышей.

Эпидемиолог отметил, что случаев передачи вируса от человека к человеку, во всяком случае геморрагической лихорадки с почечным синдромом, еще не выявляли. Однако ситуация вокруг лайнера может говорить о том, что заражение аргентинской разновидностью от человека человеку вполне возможно.

«Очень важно выяснить, как заразились первые пациенты, могли ли где-то пересечься с местными аргентинскими грызунами. Еще один вопрос для эпидемиологов: как заразились остальные несколько человек? Был ли там случай заражения от человека к человеку?» — задался вопросами Покровский. Вполне возможен сценарий, что во время круиза размножились зараженные грызуны, и это все бы объяснило. Мыши могли попасть на лайнер в одном из портов, куда он заходил по дороге. В таком случае важно понять, как удалось заразиться людям: через грязные продукты или вентиляцию.

Интересно Несмотря на множество вопросов, на которые у эпидемиологов нет ответов, заболевание не представляет глобальной опасности для мира.

У геморрагической лихорадки с почечным синдромом смертность составляет 15% в зависимости от штамма. Большинство пациентов с диагнозом выздоравливают спустя три-шесть недель после первых симптомов. Восстановление после болезни занимает примерно полгода. А вот легочный синдром, то есть аргентинская инфекция, приводит к летальному исходу в половине случаев заражения. Если пациент пережил несколько дней лихорадки, то полностью выздоравливает спустя две-три недели.

Симптомы хантавирусной инфекции «Отечественная» форма хантавирусной инфекции протекает тяжело: пациента лихорадит, страдают почки. Если говорить об аргентинской разновидности заболевания, то она напоминает ковид, то есть острое респираторное заболевание с поражением легких, отметил Покровский. Другие симптомы: головная боль;

боль в мышцах;

боль в животе;

диарея;

рвота. У легочной формы инфекции встречаются кашель, одышка, понижение артериального давления. Геморрагическая форма сопровождается высокой температурой, тошнотой, головной болью, кровью в моче и кале, нарушением мочеиспускания. У некоторых пациентов заболевание протекает бессимптомно.

Как диагностируют хантавирусную инфекцию Врачи ставят диагноз на основе описания симптомов, но главным маркером служит анализ крови, который показывает наличие хантавируса. Эпидемиолог отметил, что инфекция проявляется очень ярко, поэтому специалисты довольно быстро ее диагностируют. Как лечат хантавирусную инфекцию Препаратов против любой формы хантавирусной инфекции на данный момент не существует. Лечение направлено на облегчение симптомов: поддерживающая терапия;

кислород и легочные препараты, стабилизаторы давления при легочном синдроме, реже — искусственная вентиляция легких (ИВЛ);

диализ и противовирусный препарат при геморрагической лихорадке с почечным синдромом.

Интересно Диализ — это метод заместительной почечной терапии, который искусственно очищает кровь от токсинов, шлаков и лишней жидкости при острой или хронической почечной недостаточности.

«К счастью, это заболевание редкое, и оно редко приводит к тяжелым последствиям», — уточнил Покровский. Есть ли вакцина против хантавируса Заболевание считается редким. По этой причине вакцины против хантавируса не существует. Для профилактики следует избегать контакта с грызунами и продуктами их жизнедеятельности. А жителям нашей страны не стоит беспокоится о распространении инфекции. «О мировом распространении речи не идет», — заверил собеседник 360.ru.