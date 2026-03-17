Минпромторг сообщил, что скоро начнутся поставки «Зифлукорта» в аптеки

Поставки в аптеки жизненно необходимого препарата для пациентов с дисфункцией надпочечников начнутся в ближайшее время. О движении «Зифлукорта» ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

«По данным системы мониторинга движения лекарственных средств, по состоянию на март 2026 года на территории РФ у субъектов обращения лекарственных средств на остатках находится порядка 70 тысяч упаковок „Зифлукорта“», — сообщили в ведомстве.

Также там добавили, что значительный объем лекарств скопился на аптечных складах. Развоз по аптекам начнется в ближайшее время. В гражданский оборот в 2026 году ввели две серии лекарства с Международным непатентованным наименованием (МНН) «Флудрокортизон».

В России запустили производство комбинированного препарата для диабетиков. Завод находится в фармацевтическом кластере Обнинска Калужской области. Локализация производства в России сделает жизненно важное лекарство доступнее для миллионов пациентов.