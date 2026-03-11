Между водой из крана и раком нашли связь

Канцерогены в водопроводной воде способны вызвать онкологические заболевания, поэтому нужно очищать ее перед употреблением. Народным методам лучше предпочесть специальный фильтр, только он уберет вредные примеси, сообщил «Радио 1» гендиректор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.

Специалист развеял миф о том, что вода из крана вредна из-за песка, ржавчины и неприятного запаха. На самом деле, куда опасней хлорорганические соединения, являющиеся канцерогенами и приводящие к раку.

«Хлор добавляют в воду, чтобы уничтожить бактерии и уберечь нас от страшных инфекций вроде холеры и дизентерии. Однако, вступая в реакцию с органикой, образуются канцерогены», — объяснил он.

Гончар посоветовал обращать внимание на цвет, мутность, привкус, запах воды и при малейших подозрениях не пить ее. Народные средства очистки, вроде марли, угля, цеолитов, шунгитов и змеевиков, она назвал самообманом. Лучше всего с очисткой справится фильтр, причем необязательно дорогой — подойдет любой отечественный.

