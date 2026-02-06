Терапевт Крелич поделилась, что пиво в умеренных количествах может нейтрализовать канцерогены

Врач-терапевт «СМ-Клиники» Галина Крелич сообщила «Газете.Ru» , что пиво способно принести пользу организму, но исключительно при употреблении в ограниченных объемах.

По словам специалиста, в пиве содержится хмель с ксантохумолом — природным антиоксидантом, который помогает нейтрализовать канцерогены. Однако эффект проявляется лишь при контролируемом потреблении напитка.

Также напиток содержит витамины группы В и витамин С, участвует в обмене веществ и поддерживает работу нервной системы. Употребление одной–двух кружек пива в день может повышать минеральную плотность костей у мужчин за счет содержания кремния, привел мнение доктора сайт «Известия».

Крелич отметила, что полифенолы в хмеле могут оказывать благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему, снижая риск развития некоторых заболеваний. Кроме того, темные сорта пива, такие как стауты, особенно богаты антиоксидантами.

При этом злоупотребление пивом несет серьезные риски для здоровья, включая увеличение массы тела, нарушение обмена веществ, повышение артериального давления, проблемы с печенью и гормональный дисбаланс.