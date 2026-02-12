Нутрициолог Обухов рассказал о влиянии диетической колы на организм человека

Эксперт в области биохакинга и нутрициологии, автор обучающих курсов по биохимии микроэлементов Максим Обухов в беседе с радио Sputnik рассказал о влиянии диетической колы на организм человека.

Обухов отметил, что в диетической коле используется сахарозаменитель — аспартам. По его словам, основная проблема заключается в том, что аспартам распадается в организме на аспарагиновую кислоту, фенилаланин и метанол. Фенилаланин не рекомендуется людям с нарушением метаболизма, а метанол является канцерогеном.

«Глобально бояться аспартама не нужно, только если не пить колу литрами в течение дня», — пояснил эксперт.

Еще одна проблема диетической колы — содержание ортофосфорной кислоты. При существенных дозировках она может нарушать усвояемость минералов кальция, цинка и магния.

Кроме того, в коле есть кофеин. Его концентрация в напитке сопоставима с порцией эспрессо. Обухов подчеркнул, что при употреблении колы вместе с другими источниками кофеина можно превысить максимально допустимую безопасную дозу.

Нутрициолог рекомендовал пить диетическую колу не более 300 миллилитров в день. Такая порция не окажет существенного негативного эффекта на здоровье человека.