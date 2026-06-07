Мясников рассказал, при каких болезнях полезно каждый день пить кофе

Мясников: человеку с больной печенью следует пить 3-4 чашки кофе в день

Ежедневное употребление кофе снижает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также благоприятно действует на кости у женщин после менопаузы. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников рассказал ИА «Вести» .

Мясников назвал кофе противораковым напитком. По его словам, он может предотвратить переход печени в цирроз при жировой печени или вирусном гепатите.

«Три–четыре чашки в день кофе необходимы человеку с больной печенью. Не просто рекомендовано, необходимо. Предотвращает переход в цирроз и рак. Любой человек с больной печенью обязан пить кофе», — подчеркнул он.

Полезно пить кофе женщинам после менопаузы, когда высок риск остеопороза. Этот напиток также снижает количество инфарктов при проблемах с сердцем. Кофе полезно в качестве профилактики рака толстого кишечника, при подагре и болезни Паркинсона.

Несколько лет назад Мясников назвал кофе целебным напитком, в котором содержится около 700 различных полезных веществ. Он отметил, что напиток не влияет на повышение давления и оказывает благотворное влияние на сердце и печень.