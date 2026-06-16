Диетолог Круглова рассказала, что черешня снимает воспаление и помогает снижать уровень мочевой кислоты

Черешня — это не только вкусная, но и полезная ягода. Она содержит множество витаминов, антиоксидантов и микроэлементов, которые помогают поддерживать здоровье. По словам диетолога Натальи Кругловой, черешня снимает воспаление и помогает снижать уровень мочевой кислоты. Об этом написало URA.RU .

Это особенно важно при подагре и артрите. Регулярное употребление ягоды способствует защите сердца и сосудов, а также снижает риск онкологии. Такой эффект дают содержащиеся в черешне антиоксиданты: органические кислоты, биофлавоноиды и витамин С. Калий в составе ягоды нормализует давление и выводит лишний натрий.

Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух добавила, что в черешне много клетчатки и пектина. Они налаживают работу кишечника, помогают при запорах и создают питательную среду для полезных бактерий. Антоцианы, которые придают ягоде темно-красный цвет, помогают поддерживать нормальный уровень холестерина, что важно для профилактики атеросклероза.