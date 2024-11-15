Массовое отравление произошло в школе в Чувашии
Прокуратура Чувашии: ученики и учителя отравились в школе Новочебоксарска
Ученики и преподаватели школы № 4 Новочебоксарска поступили в больницу с симптомами отравления. Об этом сообщила прокуратура Чувашии.
«Прокуратура Новочебоксарска организовала проверку по факту массового обращения учащихся и преподавателей школы № 4 Новочебоксарска в медицинские учреждения с симптомами пищевого отравления», — указали в надзором ведомстве.
Несколько пострадавших госпитализировали. В прокуратуре подчеркнули, что установят точные причины обращения детей и преподавателей в медицинские учреждения.
Также специалисты оценят санитарно-эпидемиологическое состояние и организацию питания в школе, а также работу поставщика продуктов. К проверке подключат специалистов регионального Минздрава и Роспотребнадзора.
В начале октября на Камчатке в школе отравились 35 человек. Роспотребнадзор предположил, что причиной ЧП в школы № 1 в Елизово могла стать бактерия сальмонелла.