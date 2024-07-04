Маленькой американке Луне с «маской Бэтмена» сняли швы после операции

Четырехлетней американке Луне с «маской Бэтмена» сняли послеоперационные швы. Об этом 360.ru сообщили врач девочки, руководитель центра гигантских невусов МЕДСИ, пластический хирург Ольга Филиппова.

Гигантское родимое пятно, с которым родилась Луна, закрывало половину ее лицо. Оно могло спровоцировать онкологическое заболевание. На фоне этих рисков родители решили удалить невус. Но в Соединенных Штатах медики не решились браться за такой сложный случай. Помочь маленькой пациентки согласились российские специалисты.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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В 2021 году краснодарский хирург Павел Попов удалил родимое пятно лазером. Все прошло успешно, однако на лице ребенка остались рубцы, и глаза девочки плохо закрывались. Из-за этого Луне потребовалась новая операция.

Весной этого года родители с девочкой снова приехали в Россию. Последствия от удаления гигантского невуса устраняли врачи в Санкт-Петербурге. В конце апреля Луну выписали из больницы.

Ольга Филиппова тогда отметила, что апрельская операция стала первой. Под кожу ребенка ввели три тканевых экспандера для растягивания кожи. Они оставались на лице до июля и проведения итоговой операции.

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