Магнитная буря обрушится на Землю 9 июня

Мощные вспышки на Солнце вызовут новые магнитные возмущения на Земле. Малые и средние радиационные бури будут ощущаться 9 июня. Об этом рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

По словам ученых, малые радиационные бури начались на Земле с 03:00 8 июня, позже они стали умеренными.

Ранее директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал, что в 2024 году ученые ожидают максимальную солнечную активность. На Солнце возникнут новые вспышки, а на Земле пройдут магнитные бури. В частности, ученый предсказал магнитные возмущения в ближайшие две недели.

В конце мая руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин сообщил, что на Солнце замечено огромное пятно, которое в ближайшее дни может начать «стрелять» в Землю.