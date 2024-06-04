Академик Петрукович заявил, что в ближайшие две недели вероятны магнитные бури

В ближайшие две недели вполне вероятно возникновение магнитных бурь. Об этом ОТР рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Он объяснил, что в 2024 году ожидается максимальная солнечная активность. Поэтому ученые ожидают возникновение новых вспышек на Солнце и магнитных бурь.

«Конкретно в ближайшие дни мы не видим очень сильных центров активности на Солнце, но тем не менее магнитные бури вероятны», — подчеркнул Петрукович.

Он добавил, что дать точный прогноз можно лишь за несколько дней. Однако есть осования полагать, что в ближайшие две недели магнитные бури все-таки будут.