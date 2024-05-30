Ученый Абунин: в ближайшие дни мегапятно на Солнце может начать «стрелять» в Землю

Огромное пятно, которое уже вызывало мощные магнитные бури, вновь движется к центру солнечного диска. Примерно через три дня оно окажется в секторе, откуда может «стрелять» в Землю, рассказал руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин в беседе с сайтом kp.ru.

«Поскольку пятно уже породило несколько вспышек класса Х, мы ждем от него веселья и продолжения шоу. Если бы это пятно было заурядным, такого не наблюдалось бы», — отметил ученый.

По его словам, часто прогнозы магнитной бури бывают неточными. Конкретную информацию по будущим вспышкам и выбросам не способен дать никто.

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