Любителям бани рассказали, почему нельзя прыгать в снег

Врач Тяжельников: прыжок в сугроб после бани может привести к инфаркту

Стресс от разницы температур, когда человек после бани прыгает в сугроб, может вызвать перепад давления и сердечный приступ. Об этом РИА «Новости» сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Врач посоветовал россиянам, у которых есть проблемы со здоровьем, заменить сугроб на прохладный душ. Также нужно помнить, что от разницы температур может случится резкий спазм сосудов, что негативно скажется на состоянии человека.

Ранее врач Денис Банный напомнил, что не нужно посещать баню при эпилепсии и инфекционных заболеваниях. Людям с варикозной болезнью вен нужно париться с осторожностью.