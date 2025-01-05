Любителям бани рассказали, почему нельзя прыгать в снег

Стресс от разницы температур, когда человек после бани прыгает в сугроб, может вызвать перепад давления и сердечный приступ. Об этом РИА «Новости» сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Врач посоветовал россиянам, у которых есть проблемы со здоровьем, заменить сугроб на прохладный душ. Также нужно помнить, что от разницы температур может случится резкий спазм сосудов, что негативно скажется на состоянии человека.