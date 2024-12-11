Врач Банный посоветовал не посещать баню при эпилепсии и инфекционных болезнях

Посещение бани считается физиотерапевтической процедурой, которая положительно влияет на организм. Однако существуют и противопоказания к парению. Об этом рассказал врач лаборатории «Гемотест» Денис Банный в беседе с « Известиями ».

Эксперт посоветовал отказаться от похода в парилку при инфекционных заболеваниях, обострениях хронических патологий и любых онкологических недугах. При артериальной гипертензии тоже не стоит ходить в баню.

По словам медика, процедура запрещена пациентам с эпилепсией, так как резкое изменение температуры может спровоцировать приступ. С осторожностью следует париться людям, у которых диагностирована варикозная болезнь вен.