Врач Банный посоветовал не посещать баню при эпилепсии и инфекционных болезнях

Посещение бани считается физиотерапевтической процедурой, которая положительно влияет на организм. Однако существуют и противопоказания к парению. Об этом рассказал врач лаборатории «Гемотест» Денис Банный в беседе с «Известиями».
Эксперт посоветовал отказаться от похода в парилку при инфекционных заболеваниях, обострениях хронических патологий и любых онкологических недугах. При артериальной гипертензии тоже не стоит ходить в баню.
По словам медика, процедура запрещена пациентам с эпилепсией, так как резкое изменение температуры может спровоцировать приступ. С осторожностью следует париться людям, у которых диагностирована варикозная болезнь вен.
Более 2,5 тыс отчетов об использовании лесов рассмотрели в Подмосковье за год
Песков раскрыл причины помощи Асаду
Валентин Фельмецгер — о тенденциях в рекламе и инструментах маркетинга
Каток открыли на Советской площади в Чехове
Подмосковье пресекло незаконный сброс 3 тыс кубометров мусора с января
«Двойник» Пригожина готовил мятеж в Румынии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте