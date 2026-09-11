Лесная перезагрузка. Психолог рассказал о пользе походов за грибами

Походы в лес за грибами помогут человеку справиться с повседневным стрессом, восстановить силы и привести мысли в порядок. Об этом 360.ru рассказал доктор психологии, специалист по психосоматике Роман Сухинин.

По словам психолога, время в лесу позволяет сменить привычную обстановку, больше двигаться и ненадолго остаться наедине с собой. Такой отдых помогает отвлечься от городского ритма и эмоционально перезагрузиться. Однако во время планирования прогулки важно учитывать чувства тех, кто может тревожиться за человека.

«Человек должен делать это экологично. Для себя, для близких. То есть, когда за него не переживают родные», — объяснил Сухинин.

Специалист отметил, что выезд на природу также дает возможность спокойно обдумать происходящее и вернуть ощущение внутреннего равновесия.

«В нашем современном обществе люди иногда боятся быть с собой наедине. Уходя в лес за грибами, они могут привести в порядок мысли и, соответственно, свою жизнь», — сказал психолог.

Пока такое увлечение не мешает работе, здоровью и отношениям с близкими, оно останется способом отдыха, а не дофаминовой ловушкой.

Подробнее о том, в каких случаях увлечение «тихой охотой» может перерасти в зависимость, — читайте в материале 360.ru.