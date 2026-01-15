В Москве школьница чуть не умерла, приняв выписанные антидепрессанты

В Москве школьница чуть не умерла от аллергии после приема антидепрессантов, выписанных ей в частном психиатрическом центре. У подростка возник редчайший синдром Лайелла, сообщил источник «Известий» .

Девушке назначили антидепрессанты, антипсихотики и противоэпилептики. По словам матери, она вернулась из клиники в прекрасном настроении. Проблемы начались на следующий день, когда школьница проснулась с конъюнктивитом.

«Затем губы опухли, рот внутри покрылся язвами (как при стоматите), температура 39, еле заметная сыпь по лицу», — рассказала женщина.

Родители вызвали бригаду скорой помощи, так как состояние дочери резко ухудшилось. Девушку экстренно госпитализировали. Врачи выяснили, что у школьницы возникла сильная аллергия на назначенные антидепрессанты.

Как сообщило ИА Регнум со ссылкой на мать девушки, они обратились в частную клинику, так как дочь стала замкнутой, рыдала без причины, говорила, что утратила смысл жизни. В частном центре ее проверили, никаких нарушений не выявили, депрессию не диагностировали, но препараты назначили. Во время лечения в центре на препараты реакции такой не было.

Ранее дерматолог лаборатории «Гемотест» Александра Филева предупредила, что антидепрессанты могут вызвать усиленное выпадение волос.