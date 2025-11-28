Психолог Хорс рассказал, что послеродовую депрессию может спровоцировать гормональный сбой после беременности

Послеродовая депрессия — серьезное психоэмоциональное нарушение, с которым могут столкнуться женщины в период беременности и после родов. Это состояние сопровождается постоянной грустью, апатией, повышенной утомляемостью и другими симптомами. психического и эмоционального состояния матери. Об этом рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей .

Эксперт пояснил, что депрессивное расстройство — клинический диагноз, который устанавливается врачом при наличии хронического стресса в нескольких сферах жизни продолжительностью более трех месяцев. На практике же часто речь идет о снижении психоэмоционального фона, которое может перерасти в заболевание при отсутствии должного внимания.

Одной из причин ухудшения состояния после родов являются биохимические изменения, например, гормональные сбои. Кроме того, психологически не все женщины готовы к трудностям материнства, особенно если рождение ребенка происходит в более позднем возрасте.

Психолог отметил, что многие откладывают рождение детей, стремясь сначала достичь определенных материальных благ, что приводит к стрессу при столкновении с реальностью. Хорс посоветовал матерям снижать требования к себе и опираться на реальность, а не на идеальные ожидания. Он подчеркнул, что признание возможных трудностей и сложностей помогает лучше справляться с ними и снижает риск развития депрессии.