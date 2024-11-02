Власти Антальи опровергли жалобы россиян на «мощный вирус»

РИА «Новости»: россияне не жаловались на «мощный вирус» в Анталье

Жалоб от россиян на «мощный вирус» в Анталье не поступало. Об этом РИА «Новости» сообщили в муниципалитете.

«Мы не получали массовых жалоб от туристов, в частности, от российских, по вашей информации», — заявил собеседник агентства.

Представители муниципалитета пообещали сделать запросы в отели, но вызывающих беспокойство сигналов власти не получали.

О вспышке заболеваемости «мощным вирусом» на побережье турецкого Белека сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, часть путешественников начинает болеть уже по возвращении в Россию. Некоторых недуг настигает в самолете.

Кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина ранее предупредила о риске одновременного заражения коронавирусом и гриппом. Подобные случаи требуют особого внимания.