Клещи принесли в Подмосковье гранулоцитарный анаплазмоз

В Подмосковье каждый 10-й укусивший людей клещ переносил бореллиоз, почти 2% могли заразить гранулоцитарным анаплазмозом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

К 4 июня за медпомощью после присасывания клещей в Московской области обратились около пяти тысяч раз. Специалисты проверили тысячу клещей, и нашли в 10,7% случаев возбудителей иксодового клещевого боррелиоза, в 1,7% — гранулоцитарного анаплазмоза человека. Клещевой вирусный энцефалит в 2025 году не подхватил ни один укушенный.

Гранулоцитарный анаплазмоз передается через кровососущих насекомых и протекает в острой форме с лихорадкой, слабостью и другими симптомами интоксикации. Вакцины против этой инфекции не существует, лечение проходит с использованием антибиотиков.

Жители Подмосковья могут вакцинироваться от клещевого энцефалита. К лету прививку поставили более 10 тысяч человек.