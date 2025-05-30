Свыше 10 тысяч жителей Подмосковья сделали прививки против клещевого энцефалита

В Московской области сохраняется традиционная для конца весны активность клещей. В медицинские учреждения региона после укусов обратились уже около четырех тысяч человек.

В рамках профилактических мероприятий против клещевого энцефалита вакцинацию прошли свыше 10 тысяч жителей Подмосковья, в том числе три тысячи детей.

Особое внимание в регионе уделяют обработке территорий — акарицидные мероприятия проведены на площади около трех тысяч гектаров, причем более четверти этих территорий приходятся на детские оздоровительные лагеря и базы отдыха.

Лабораторные исследования собранных клещей выявили, что 12% насекомых являются переносчиками иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма), а 1,9% — гранулоцитарного анаплазмоза.

С января в регионе зафиксировано 23 случая болезни Лайма, что в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Случаев клещевого энцефалита в Подмосковье не выявили.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают о простых, но эффективных мерах защиты от клещей: использование светлой однотонной одежды с плотными застежками, заправка брюк в носки или обувь, ношение головных уборов и применение репеллентов.

Эпидемиологическая ситуация остается на постоянном контроле ведомства. Жителям региона рекомендуют проявлять бдительность при посещении лесных массивов, парков и дачных участков, а в случае укуса клеща незамедлительно обращаться за медицинской помощью.