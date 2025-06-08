Врач рассказал, на каком расстоянии клещ может учуять свою жертву

Клещи способны различать запахи, поэтому могут учуять потенциальную жертву на расстоянии до 10 метров. Об этом РИА «Новости» рассказал доктор биологических наук, профессор физики, биологии и патологии человека Пироговского Университета Андрей Маталин.

По его словам, у многих клещей нет глаз. Зато на передних лапках у них имеется специализированный сенсорный орган, реагирующий на запахи, тепловое излучение и влажность.

«Именно благодаря ему клещи способны обнаружить потенциальную жертву на расстоянии до 10 метров», — сказал Маталин.

Клещи часто охотятся в траве вдоль тропинок в лесопарках и городских парках, где постоянно ходят люди и животные. Также их можно встретить на лугах и лесных опушках.

Маталин предупредил, что клещи активны с начала апреля и до середины октября. С середины апреля и до конца мая, а затем в августе и сентябре у иксодовых два пика активности. Относительно безопасно людям в лесу становится в июне–июле.

Ранее инфекционист Татьяна Елистратова посоветовала после укуса клеща правильно его извлечь, не повредив, а затем отдать на экспертизу. И следить за собственным самочувствием, чтобы не пропустить первые симптомы инфицирования.