Кардиолог развеял опасный миф о норме артериального давления

В медицине не существует такого понятия, как рабочее артериальное давление. Нормальным является показатель до 129/84. Если тонометр показал больше, то нужно начать лечение, сообщила врач-кардиолог Диана Новикова в своем Telegram-канале .

«Правда или миф: все мы — разные, и нормальное давление у каждого свое. Это опасный миф», — сказала она.

Существуют четкие критерии оптимальных показателей в зависимости от возраста, и считать давление 160/100 при хорошем самочувствии рабочим, предупредила Новикова, нельзя. Нормальным, по ее словам, является значение от 120/80 до 129/84, высоким нормальным — до 139/89.

Артериальную гипертензию можно диагностировать при 140/90 и выше. Кардиолог предупредила, что пожилой возраст не является противопоказанием к приему антигипертензивных препаратов.

Гипертония наряду с лишним весом и загрязнением воздуха считаются одним из факторов риска ранней смерти. Кардиолог Евгений Шляхто сообщил, что высоким давлением страдают 30% россиян.