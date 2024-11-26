Главный кардиолог Минздрава России, руководитель НМИЦ им. В. А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто перечислил главные факторы риска преждевременной смерти современных людей. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам специалиста, на первом месте расположена артериальная гипертензия, или гипертония. Следом идут загрязнение воздуха и лишний вес.

Врач назвал тяжелой картину с распространенностью гипертонии в России. С подобными проблемами сталкиваются не менее 30% взрослого населения. Шляхто предупредил, что зачастую болезнь протекает в скрытой форме. Нередко человек узнает о диагнозе уже при осложнениях — на сердце, почки и мозг, добавил эксперт.