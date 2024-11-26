Кардиолог Шляхто: гипертония и загрязнение воздуха — главные факторы риска ранней смерти

Главный кардиолог Минздрава России, руководитель НМИЦ им. В. А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто перечислил главные факторы риска преждевременной смерти современных людей. Об этом сообщил сайт KP.RU.

По словам специалиста, на первом месте расположена артериальная гипертензия, или гипертония. Следом идут загрязнение воздуха и лишний вес.

Врач назвал тяжелой картину с распространенностью гипертонии в России. С подобными проблемами сталкиваются не менее 30% взрослого населения. Шляхто предупредил, что зачастую болезнь протекает в скрытой форме. Нередко человек узнает о диагнозе уже при осложнениях — на сердце, почки и мозг, добавил эксперт.

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