Кардиолог Богданова посоветовала чаще улыбаться для профилактики болезней сердца

Заболевания сердечно-сосудистой системы «помолодели», особенно это касается мужской половины населения. Об этом рассказала главный внештатный специалист по кардиологии саратовского Минздрава Татьяна Богданова, пишет телеканал «Саратов 24» .

По словам врача, болезни системы кровообращения занимают лидирующую позицию в структуре общей смертности среди населения. Самыми распространенными кардиозаболеваниями стали артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца.

На проблемы с сердцем могут указывать одышка, чувство нехватки воздуха, немотивированная слабость, быстрая утомляемость при небольших нагрузках, беспричинное повышение массы тела, учащенное сердцебиение и перебои в работе сердца, отметила специалист.

Чтобы избежать болезней сердца, нужно правильно питаться, больше ходить пешком или ездить на велосипеде, а также достаточно и качественно спать. Кроме того, важно чаще испытывать положительные эмоции и смеяться. Когда человек улыбается, у него выделяются эндорфины — гормоны счастья, которые стимулируют работу сердечно-сосудистой и иммунной систем, подчеркнула Богданова.