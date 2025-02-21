Кардиолог Богданова посоветовала чаще улыбаться для профилактики болезней сердца
Заболевания сердечно-сосудистой системы «помолодели», особенно это касается мужской половины населения. Об этом рассказала главный внештатный специалист по кардиологии саратовского Минздрава Татьяна Богданова, пишет телеканал «Саратов 24».
По словам врача, болезни системы кровообращения занимают лидирующую позицию в структуре общей смертности среди населения. Самыми распространенными кардиозаболеваниями стали артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца.
На проблемы с сердцем могут указывать одышка, чувство нехватки воздуха, немотивированная слабость, быстрая утомляемость при небольших нагрузках, беспричинное повышение массы тела, учащенное сердцебиение и перебои в работе сердца, отметила специалист.
Чтобы избежать болезней сердца, нужно правильно питаться, больше ходить пешком или ездить на велосипеде, а также достаточно и качественно спать. Кроме того, важно чаще испытывать положительные эмоции и смеяться. Когда человек улыбается, у него выделяются эндорфины — гормоны счастья, которые стимулируют работу сердечно-сосудистой и иммунной систем, подчеркнула Богданова.