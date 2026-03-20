Кардиолог назвал оптимальную для сна температуру в спальне

Кардиолог Бонадыкова: оптимальная для сна температура в спальне +16-20 градусов

Оптимальной для ночного отдыха считается температура от +16 до +20 градусов. Об этом рассказала в беседе с РИА «Новости» кардиолог Скандинавского центра здоровья Валерия Бонадыкова.

«Пробуждение связано с терморегуляцией: ночью температура тела снижается, а к утру начинает расти. Если в спальне слишком тепло или человек перегревается под одеялом, сон чаще становится поверхностным», — сказала она.

Врач отметила, что в таких условиях сложнее проснуться бодрым. Именно поэтому рекомендуют поддерживать в спальне 16–20 градусов.

Также синий свет от гаджетов вечером подавляет выработку мелатонина, из-за чего сон становится более поверхностным и чаще прерывается.

Ранее врач-сомнолог Научного центра неврологии Ирина Завалко заявила, что из-за регулярного приема снотворных препаратов могут ухудшиться когнитивные функции. Она посоветовала с осторожностью принимать подобные лекарства.