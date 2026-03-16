Сомнолог Завалко предупредила, что регулярный прием снотворных препаратов может привести к ухудшению когнитивных функций

Врач-сомнолог Научного центра неврологии Ирина Завалко в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредила о возможных негативных последствиях употребления снотворных средств. Многие препараты, даже кажущиеся безобидными, могут вызывать привыкание, зависимость и ухудшение когнитивных функций.

«Есть проблема, когда будто безобидные травяные капельки содержат вещества, которые накапливаются и вызывают привыкание», — отметила специалист.

В качестве примера она привела валокордин, содержащий фенобарбитал, который может накапливаться в организме, особенно у пожилых людей, и повышать риск ухудшения когнитивных функций и деменции.

Завалко рекомендовала перед применением лекарств убедиться, что они не содержат димедрол и фенобарбитал, оборот которого в Российской Федерации ограничен.