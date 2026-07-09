«Яички выключаются, грудь растет». Уролог предупредил об опасности инъекций тестостерона

Бесконтрольные инъекции тестостерона могут иметь опасные последствия, устранять которые придется хирургическим путем. Об этом в беседе с 360.ru рассказал доктор наук, профессор, врач-уролог, андролог, онколог Александр Дзидзария.

Препараты для поднятия уровня тестостерона существуют, но их нельзя назначать самостоятельно. Их введение в организм приводит к остановке естественной выработки мужского гормона.

«Яички выключаются на тот период времени, пока вы это используете. И у этого есть побочный эффект, особенно если это без показаний медицинских, строгих. Женская грудь может вырасти, и сыпь может появиться, и отек, задержка жидкостей, и тромбозы могут быть», — подчеркнул Дзидзария.

О том, как можно определить уровень тестостерона при помощи опросников, — читайте в материале 360.ru.