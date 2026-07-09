Сегодня 02:13 «Мужчина должен мерзнуть и голодать». Как поднять уровень тестостерона и не навредить здоровью: лайфхаки андролога Андролог Дзидзария: уровень тестостерона можно поднять без инъекций 0 0 0 Эксклюзив

Здоровье

Питание

Врачи

Мужчины

Наука

Уровень тестостерона у мужчин за полвека снизился вдвое, и это вызывает озабоченность у сильной половины человечества. Ведь при низком тестостероне растет женская грудь и мужчина — уже не мужчина. Так ли это на самом деле и какие побочные эффекты бывают при самолечении, а также как определить уровень гормона самостоятельно — в материале 360.ru.

Современные мужчины и викинги: уровень тестостерона падает ежегодно Уровень тестостерона снижается в среднем на 1% ежегодно, и причин тому — сотни. В беседе с 360.ru доктор наук, профессор, врач-уролог, андролог, онколог Александр Дзидзария рассказал о причинах снижения количества гормона и способах его увеличить. «Это правда, это действительно не фейк. И изменился не только уровень тестостерона, но и качество сперматогенеза. Это вещи взаимосвязанные. <…> Мужчины стали менее фертильны», — отметил уролог. По его словам, изменения происходят постепенно, они коварны, потому что их не замечают. Причин изменений много, в их числе: синтетическая пыль, моющие средства, стиральные порошки, шампуни. Они содержат эстрогеноподобные компоненты, обладающие свойствами женских половых гормонов. Также есть версия о появлении большого количества эндокринных дисрапторов — веществ, разрушающих гормоны.

Фото: Christin Klose/dpa-tmn / www.globallookpress.com

Дзидзария также отметил, что с течением времени менялись и критерии: во времена викингов уровень тестостерона был другим, и с нынешним мужчины бы в то время не выжили. «Современный мир он, в принципе, более лоялен, менее требователен к мужчине. И я называю это встреча двух полов, когда мужчины становятся более женственными, а женщины становятся более мужественными», — отметил эксперт. Врач добавил, что на восприятие настоящего мужчины сильно влияют боевики, в которых герой — брутальный мачо типа Арнольда Шварценеггера или Сильвестра Сталлоне, то есть крупный, мускулистый, мужественный, жесткий. «У нас есть ассоциация, что только так может выглядеть мужчина здоровый. Это неправда. Мужчина может быть большой, сильный, крепкий и иметь низкий уровень тестостерона. Он может быть худой, щуплый, но при этом иметь высокий уровень тестостерона. И в пожар войдет, и подерется», — резюмировал Дзидзария. Возврат к викингам: как повысить уровень тестостерона без вреда здоровью Собеседник 360.ru отметил, что повысить уровень тестостерона можно, и это не инъекции. По его словам, мужчина должен «вернуться в прошлое». «Мужчина должен мерзнуть, мужчина должен голодать, мужчина должен тяжело физически заниматься. В его жизни должен быть обязательно момент соревновательности, например, борьба очень хорошо повышает уровень тестостерона. Преодоление себя, как в зале, так и в секции по борьбе помогает. Конечно же, правильное питание, поменьше трансжиров, сон очень влияет», — отметил врач.

Фото: Ingram Images / www.globallookpress.com

Существуют препараты для поднятия уровня тестостерона, но их применение влечет за собой много опасностей. В частности, при введении таких препаратов организм перестает вырабатывать собственный тестостерон. «У вас яички выключаются на тот период времени, пока вы это используете. И у этого есть побочный эффект, особенно если это без показаний медицинских, строгих. Женская грудь может вырасти, и сыпь может появиться, и отек, задержка жидкостей, и тромбозы могут быть. Поэтому это не игрушки», — подчеркнул профессор. Второй вариант повышение тестостерона — стимуляция яичек. Для этого существуют специальные препараты.

Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images / www.globallookpress.com

«Но не на всех работает. Есть препараты, например, которые получают из мочи беременных женщин, которые тоже мужчины колют и стимулируют свои гонады. И есть, конечно, еще природные экстракты, природные травы, дедушкины какие-то секреты, которые в том числе и на самом деле иногда могут работать», — пояснил врач. Он добавил, что видов дефицита тестостерона много. Поэтому информацию мужчинам нужно черпать не из интернета, отметил Дзидзария. Самолечение приводит к огромному количеству побочных эффектов, с которыми порой приходится разбираться хирургическим путем.

На самом деле это все абсолютно решаемо. Самое главное, это своевременно продиагностировать.

Дзидзария поделился списком опросников, которые помогут на первом этапе собрать анамнез: опросник IMS: международный опросник мужского старения;

опросник IPSS: опросник по качеству мочеспускания;

опросник МИЭФ-5: международный индекс эректильной функции. Врач подчеркнул, что после них все равно необходимо дополнительно сдать анализы. Но не всем, у кого низкий тестостерон по анализам, требуется какое-то лечение. Если нет никаких негативных проявлений, то «такое не лечат».